الرياضة
سلة الكوكب تكسر الجمود
فريق الإناث توج ببطولة القسم الممتاز والجمهور خصه باستقبال خاص حظيت إناث الكوكب المراكشي لكرة السلة باستقبال خاص، لدى عودتهن، الثلاثاء الماضي إلى مراكش، متوجات بلقب بطولة القسم الممتاز. ووجدت بعثة الفريق في استقبالها، فئات من الجمهور قرب قاعة الزرقطوني، حيث يجري الفريق مبارياته، إذ استقبل الجمهور لاعبات الفريق وطاقمهأكمل القراءة »
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