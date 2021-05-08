حوادث
تطورات الحكم على أستاذ بتعويض 100 مليون
محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الشكاية المباشرة قضت الغرفة الاستئنافية الجنحية بأكادير، بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بأداء أستاذ بجامعة ابن زهر 100 مليون تعويضا مدنيا لفائدة زميل له في الكلية وغرامة 30 ألف درهم بعد متابعته بجنحة السب والقذف عبر تدوينات على صفحته بـ”فيسبوك”. وصرحت الغرفة بعدأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.