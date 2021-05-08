حوادث
الحرية المحروسة لتلميذات بلفاع
أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان في جلسة الثلاثاء الماضي، قرارها التمهيدي في مواجهة عشر قاصرات، في ملفين منفصلين، كن قد توبعن بحمل أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال والتهديد والسب. وحكمت بتسليم القاصرات إلى أولياء أمورهن مع إخضاعهن إلى نظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر، ومثولهن أمام المحكمةأكمل القراءة »
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