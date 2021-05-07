مجتمع
52 % من النساء استفدن من “لانشباد”
بعد أربعة أشهر من المواكبة، أسدلت منظمة “إناكتس”، الستار عن برنامجها “لانشباد” لخدمات المشاريع، الذي واكبت من خلاله 800 شاب من حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة، متحدرين من جهة سوس ماسة، لإخراج مشاريعهم إلى أرض الواقع وتسهيل وصولهم إلى التمويل المالي. وبلغت نسبة النساء المشاركات في البرنامج، الممول من الاتحاد الأوربي،أكمل القراءة »
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