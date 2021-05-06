الأولى
إضرابات عن الطعام بالمقويات والفيتامين
التامك تساءل: “كيف يمكن لمضرب عن الطعام ثلاثة أشهر أن يقف على قدميه ويمارس الرياضة؟” رد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على حملة الابتزاز التي يتعرض لها المغرب، بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، برسالة تحت عنوان “إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا” كشف فيها النقاب عنأكمل القراءة »
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