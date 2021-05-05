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الرياضة

الورفلي يزيد متاعب الرجاء أمام الجيش

منذ 14 ثانية
الفريق العسكري يلعب ورقة المال لتحفيز لاعبيه تعرض سند الورفلي، لاعب الرجاء، لالتواء في كاحله، أول أمس (الاثنين)، في حصة تدريب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي، اليوم (الأربعاء)، لحساب ربع نهاية كأس العرش. وحسب الفحوصات الأولية، لن يشارك اللاعب في المباراة، وسيعوضه إلياس الحداد. من المنتظر أن يعيد لسعد الشابي جردة،أكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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