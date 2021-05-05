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اذاعة وتلفزيون

التراب في ماستر كلاس حقوق الإنسان

منذ 25 ثانية
أعلنت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان عن تنظيم الدورة 12 لماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان عبر منصتها الرقمية، من ثالث إلى 16 ماي الجاري، في إطار أنشطتها الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر السينما. وستستضيف الجمعية نفسها المخرجة والكاتبة المغربية صونيا التراب، في لقاء مباشر سيبث، بعد غدأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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