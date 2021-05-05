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حوادث

اعتقال طبيب أطلق الرصاص بأكادير

منذ 10 دقائق
حاول منع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية أودعت الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ليلة أول أمس (الاثنين)، طبيب أسنان يزاول مهنته بأكادير، وذلك إثر فتحها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية إطلاقه لعيارات نارية عشوائية تحذيرية من بندقية صيد، في ظروف من شأنهاأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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