الرياضة
حجز على حافلة اتحاد الخميسات
أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات، قرارا بالحجز على حافلة الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم، لصالح اللاعب السابق خالد باخوش، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها في 2013. وطالب باخوش المكتب المسير بصرف تعويض مالي نظير إصابته بكسر في الوجه، خلال المباراة التي جمعت الفريق الزموري بالكوكب المراكشي . وراسل باخوش إدارة الفريق الزموري، لكنأكمل القراءة »
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