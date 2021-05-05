حوادث
إيقاف راق متهم باختطاف طفلتين
عرضت مصالح أمنية تابعة لولاية أمن مكناس، الأسبوع الماضي، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، فقيها خمسينيا يمتهن “الرقية الشرعية”، في حالة اعتقال، بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية بمقر مصلحة الأمن بأمر من النيابة العامة المختصة. وأوقفت عناصر الأمن بمكناس، المشتبه فيه بحر الأسبوع الماضي، للاشتباه فيأكمل القراءة »
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