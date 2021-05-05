حوار
المساهمة المهنية هدفها التغطية الصحية
زعزوع المدير العام للضرائب بالنيابة أوضح لـ»الصباح» أسباب نزولها وطريقة احتسابها وامتيازاتها رد خالد زعزوع، المدير العام للضرائب بالنيابة، على الأصوات المناوئة لإقرار المساهمة المهنية الموحدة، أنها جاءت بناء على الطلبات الحثيثة للتجار والمهنيين طيلة عشرات السنين، من أجل اعتماد نظام يضمن لهم التغطية الصحية، والتي تم التركيز عليها خلالأكمل القراءة »
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