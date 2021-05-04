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حوادث

6 سنوات سجنا لمروج كوكايين بالجديدة

منذ 19 ثانية
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج للمخدرات الصلبة “كوكايين” من ذوي السوابق، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح، مسك والاتجار في المخدرات واستهلاكها والحيازة غير المبررة للمخدرات داخل دائرة جمركية. وجاء إيقاف المروج الذي سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث،أكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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