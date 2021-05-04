fbpx
الأولى

تدبير انتخابات المأجورين بمرسوم 1959

منذ 4 ثواني
لا عدالة في انتخاب المناديب في الإدارة وتلاعبات في القطاع الخاص فشلت الحكومة في تغيير القوانين الخاصة بانتخاب آلاف مناديب العمال والموظفين، الذين يعدون هيأة ناخبة من الكبار، الذين ينتخبون بدورهم أعضاء بمجلس المستشارين، إذ واصلت العمل بمرسوم صادر في 1959، بالنسبة إلى القطاع العام، ومرسوم 2004 بالنسبة للقطاع الخاص،أكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 4 ثواني
زر الذهاب إلى الأعلى