الأولى
تدبير انتخابات المأجورين بمرسوم 1959
لا عدالة في انتخاب المناديب في الإدارة وتلاعبات في القطاع الخاص فشلت الحكومة في تغيير القوانين الخاصة بانتخاب آلاف مناديب العمال والموظفين، الذين يعدون هيأة ناخبة من الكبار، الذين ينتخبون بدورهم أعضاء بمجلس المستشارين، إذ واصلت العمل بمرسوم صادر في 1959، بالنسبة إلى القطاع العام، ومرسوم 2004 بالنسبة للقطاع الخاص،أكمل القراءة »
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