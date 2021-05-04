اذاعة وتلفزيون
عناصر التحليل لفهم العرض التلفزي في رمضان
من الإنتاج الإبداعي إلى المادة الإعلامية وخضوع الدراما لمبادئ وقواعد البرمجة يتحدث عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في الورقة التالية عن بعض عناصر التحليل لفهم العرض التلفزي في رمضان من خلال عدة محاور لخصها في خصوصية الفترة في حياة الجمهور ، سواء الجانب الأخلاقي والنفسي،أكمل القراءة »
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