الرياضة
الصغير يتوج ببرونزية بروسيا
توج محمد الصغير، ملاكم المنتخب الوطني، بالميدالية البرونزية ضمن الدوري الدولي “كوفرنور كاب”، الذي احتضنته سانت بترسبورغ بروسيا، لحساب الاستعدادات لأولمبياد طوكيو، المقرر إجراؤه الصيف المقبل. وجاء تتويج الصغير بالميدالية البرونزية لوزن 81 كيلوغراما، بعد أن عجز عن خوض نزاله أمام ملاكم من روسيا، إثر تعرضه لإصابة في الحاجب، فيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.