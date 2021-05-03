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“الصحراء مغربية” جديد سعيد الشرادي
يستعد الفنان سعيد الشرادي لإطلاق عملين غنائيين جديدين بعنوان “الصحراء مغربية” و”شفت الواد أخضر”، وذلك رفقة فنانين من موريتانيا. ويقدم سعيد الشرادي العملين الغنائيين حول الصحراء المغربية في إطار جمعية منار العيون للتراث والطرب الحساني، التي تستعد لإطلاقه بدعم من وكالة الجنوب، ويسلط العملان الضوء على التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمرانيأكمل القراءة »
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