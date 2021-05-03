الرياضة
المغرب يرأس التانكسودو الإفريقي
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للبيضاء سطات، أول أمس (السبت)، جمعا عاما تأسيسيا للكونفدرالية الإفريقية للتانكسودو، عن بعد عبر تطبيق «زوم»، بحضور رؤساء الجامعات والاتحادات الإفريقية الممثلة، بينهم رئيسة جامعة جنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الجزائري ورئيس الجامعة الكونغولية، ورئيس الاتحاد الإيفواري ورئيس الاتحاد الكامروني، ورئيس اللجنة الوطنية المغربية للتانكسودو، بحضورأكمل القراءة »
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