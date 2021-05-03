اذاعة وتلفزيون
“كلنا مغاربة” يغضب السككيين
طالبوا بتدخل “الهاكا” بسبب ما اعتبروه “تحقيرا” واستفزازا في حقهم أثارت إحدى حلقات سيتكوم “كلنا مغاربة” على القناة الثانية غضب العاملين في قطاع السكك الحديدية، بسبب ما تضمنته من مشاهد اعتبروها مسيئة لهم. وطالبت الجامعة الوطنية لمستقبل السككيين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالتدخل بسبب الإساءة التي تعرضوا لها، حيثأكمل القراءة »
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