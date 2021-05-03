fbpx
حوادث

10 سنوات لقاتل ابن خالته

منذ 28 ثانية
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة عامل والحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه. والتمست النيابة العامة إدانة المتهم لتوفر أركان جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، استنادا إلى اعتراف المتهم،أكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 28 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى