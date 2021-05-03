حوادث
10 سنوات لقاتل ابن خالته
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة عامل والحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه. والتمست النيابة العامة إدانة المتهم لتوفر أركان جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، استنادا إلى اعتراف المتهم،أكمل القراءة »
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