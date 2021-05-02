جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي في التصنيف السنوي، لسنة 2021-2022، لأفضل جامعات العالم الصادر عن “مركز تصنيف الجامعات العالمية”.

وأضاف بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أن جامعة محمد الخامس بالرباط احتلت كذلك المرتبة 9 بين الجامعات العربية والمرتبة 11 بين الجامعات الإفريقية والمرتبة 946 على مستوى العالم مما يجعلها في قائمة 4.8 في المائة من أفضل الجامعات في العالم.

وأفاد البلاغ بأن المغرب احتل المرتبة الرابعة على المستويين الإفريقي والعربي من حيث عدد الجامعات المصنفة في التصنيف نفسه، وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية من إجمالي 19788 جامعة تم تقييمها وذلك من خلال أربع جامعات عمومية.

وأكدت الوزارة أن هذا الترتيب السنوي يصدر لأفضل جامعات العالم عن “مركز تصنيف الجامعات العالمية” CWUR منذ سنة 2012 وهو منظمة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في تقييم أنظمة التكوين والبحث.

وأشار البلاغ إلى أن الجامعات المغربية الأخرى الحاضرة في هذا الترتيب العالمي هي جامعة محمد الأول بالترتيب 1028 وجامعة القاضي عياض بالترتيب 1034 وجامعة الحسن الثاني بالترتيب 1075 وبالتالي تكون هذه الجامعات الثلاث في قائمة أفضل 5.4 في المائة من جامعات في العالم.