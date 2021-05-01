الرياضة
“الطاس” تنصف الوداد ضد كينتانا
أنصفت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” الوداد الرياضي، في نزاعه مع مهاجمه السابق الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا. ورفضت “الطعن” الذي تقدم به المهاجم الأرجنتيني ضد قرار لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والقاضي برفض طلبه بالحصول على 500 مليون سنتيم من الوداد. وحكمت لجنة النزاعات ب”فيفا” على الوداد بتسديد 48 مليونأكمل القراءة »
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