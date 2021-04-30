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“يوتوب” يصدم “مداوخة”
فرقة “بومباكوميك” قالت إنها ستعود بـ “حالات مؤكدة” بعد توقيف أرباح السلسلة الأولى أعلنت الفرقة الكوميدية “بومباكوميك”، وقف بث سلسلتها “مداوخة”، بعد النجاح الذي حظيت به على “يوتوب”، وتحقيقها نسب مشاهدة كبيرة. وفوجئت المجموعة، برسالة من إدارة الموقع، تخبرها فيها بتوقيف تحقيق الربح لأن محتوى الفيديوهات، استخدم سابقا. وقال الفكاهيأكمل القراءة »
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