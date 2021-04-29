الأولى
تعيينات مشبوهة لتمرير صفقات
تغيير رؤساء أقسام ومنح صلاحياتهم لإداريين وتقنيين للتوقيع على سندات طلب كشفت مصادر نقابية تمثل هيأة الموظفين الجماعيين، أن منتخبين في مجالس جهة البيضاء سطات يسارعون الزمن لتمرير صفقات بملايين الدراهم، وأن بعضهم لم يتردد أمام صرامة المسؤولين عن الأقسام المعنية، في إصدار قرارات بتغيير رؤساء أقسام ومنح صلاحياتهم لإداريينأكمل القراءة »
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