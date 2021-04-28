الرياضة
الاتحاد العربي يشترط الجمهور في النهائي
اشترط الاتحاد العربي لكرة القدم حضور الجمهور، لنهائي الرجاء الرياضي واتحاد جدة، بكأس محمد السادس للأندية البطلة، والذي حدد له تاريخ غشت المقبل. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتحاد العربي يرغب في حضور الجمهور للمباراة النهائية، المقررة في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وقد أبلغ الجانب المغربي بذلك. ويمنع حضور الجماهيرأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.