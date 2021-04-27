حوادث
الاعتداء على قائد وأعوانه بالبيضاء
باعة متجولون لم يستسيغوا حملة تحرير الملك العمومي فقرروا إعمال شرع اليد محدثين خسائر بسيارة المصلحة انتهت حملة شنتها السلطة المحلية بحي طارق بالبرنوصي بالبيضاء، السبت الماضي، مدعومة بالقوات المساعدة، لإنهاء حالة الفوضى التي ينهجها عدد من الباعة الجائلين والذين حولوا عددا من الأزقة إلى سوق عشوائي، بالاعتداء على قائدأكمل القراءة »
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