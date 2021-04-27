fbpx
حوادث

الاعتداء على قائد وأعوانه بالبيضاء

منذ ساعتين
باعة متجولون لم يستسيغوا حملة تحرير الملك العمومي فقرروا إعمال شرع اليد محدثين خسائر بسيارة المصلحة انتهت حملة شنتها السلطة المحلية بحي طارق بالبرنوصي بالبيضاء، السبت الماضي، مدعومة بالقوات المساعدة، لإنهاء حالة الفوضى التي ينهجها عدد من الباعة الجائلين والذين حولوا عددا من الأزقة إلى سوق عشوائي، بالاعتداء على قائدأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى