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الرياضة

لقجع يواصل توغله الإفريقي

منذ 3 ساعات
موتسيبي: رئيس الجامعة أخي وأثق في تأهل المنتخب المغربي إلى المونديال أنهى باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، زيارته إلى عدد من الدول الإفريقية، ضمنها المغرب. وختم موتسيبي جولته القارية بلقاء فوزي لقجع، للاستفسار عن مشروع تطوير البنيات التحتية لكرة القدم في القارة، والذي يشرف عليه شخصيا فوزي لقجع.أكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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