حوادث
راق يسطو على سيارات
استعمل طقوس الشعوذة واستولى على عربات الزبناء وأمن سلا يتسلمه من وجدة أحالت فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، راقيا شهيرا، استولى على سيارات بالمدينة، باستعمال النصب بالشعوذة واحتراف التكهن والتنبؤ بالغيب. وأفاد مصدر «الصباح» أن الضابطة القضائية انتقلت إلى وجدة،أكمل القراءة »
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