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الخياط تلزم منتجين بتصوير المشاريع المدعمة
المخرج العسري قال إن كورونا أثر على السينما ويحق البحث عن تمويلات إضافية فوجئت شركات إنتاج أعمال سينمائية، بمراسلات من غيثة الخياط، رئيسة لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، تطالبها فيها ببدء تصوير أعمالها السينمائية المستفيدة من دعم 2019. وحسب ما جاء في المراسلات، فإن الخياط، فرضتأكمل القراءة »
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