أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “شباط: حكومة الإسلاميين مستبدة وفاسدة” و”خال الهمة يقسم البام”، وأيضا “خاص” بعنوان “ما بعد الباك…مسارات النجاح”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن سلسلة حلقات رمضانية من بينها “من الذاكرة” و”عاجل…بقلب مفتوح” و”أسرار ملياردير بارون كوكايين”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “التحقيق في تلاعبات برخصة صيد”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “القضاء يفضح خروقات السلة”.