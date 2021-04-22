الأولى
برقية تعزية من الملك إلى الجنرال محمد إدريس ديبي
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، إثر وفاة والده إدريس ديبي إتنو، رئيس دولة تشاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت ببالغ الأسى رحيل المارشال إدريس ديبي إتنو، الذيأكمل القراءة »
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