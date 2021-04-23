مجتمع
النقـل يعمـق معانـاة البيضاوييـن
قلة الوسائل وتغيير توقيت عملها وتعسف بعض سائقي ״الطاكسيات״ حولت حياة المواطنين إلى جحيم يومي رغم أن مسؤولي شركة حافلات البيضاء “ألزا” كشفوا أنهم قاموا بتعديل برنامج رحلات حافلات النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، لمناسبة رمضان، فإن الواقع أكد أنه شتان ما بين الشعارات والتطبيق، إذ يعاني البيضاويون بسبب قلة الحافلاتأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.