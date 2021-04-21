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اذاعة وتلفزيون

فنانون مستاؤون من تعطيل مبادرة ملكية

منذ يوم واحد
استغربوا تأخر عمالات في إحصائهم للاستفادة من الدعم المخصص للمتضررين من كورونا يسود استياء عارم وسط فنانين، سيما في مجالات الموسيقى والرسم، بعمالات مختلفة على رأسها الحي الحسني بالبيضاء، إثر تقاعس السلطات المحلية في تسجيلهم ضمن القوائم التي تعدها الداخلية من أجل تنفيذ مبادرة ملكية تعنى بهم للتخفيف من الآثارأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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