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“النقد المسرحي المغربي” جديد الوادي
صدر حديثاً للروائي والكاتب المسرحي محمد الوادي كتاب جديد بعنوان “النقد المسرحي المغربي ..الانشغال والاشتغال”، وهو دراسة نقدية تضمنت تقديماً بقلم الأستاذ نور الدين الخديري، وخمسة فصول: في التأسيس والتأريخ للنقد المسرحي المغربي؛ النقد المسرحي المغربي والإشكالات الكبرى؛ النقد المسرحي المغربي وأسئلة المسرح؛ المسرح المغربي وأسئلة الراهن؛ قراءات نقدية؛ فضلاأكمل القراءة »
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