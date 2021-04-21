حوادث
ضومير: التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الصناعي
المشرع المغربي أحسن صنعا بتركيزه على ضوابط عمليات التلقيح وشروطها القانونية تعاظم دور التكنولوجيات الحديثة الطبية في علاج العديد من المشكلات التي ظلت تؤرق الإنسان لفترة طويلة، ومن ذلك تقنية الإنجاب الاصطناعي وإسهاماتها في علاج مشكلات ضعف الخصوبة والإنجاب. غير أن العمل بهذه التقنية يجب ألا يكون متروكا لهوى الأفرادأكمل القراءة »
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