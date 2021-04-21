حوادث
عميد وراء الإطاحة بمسؤولي أمن المهدية
بعث رسالة إلى حموشي من 34 صفحة أكد فيها تزوير محضر واختلالات أمنية خطيرة حصلت “الصباح” على معطيات حصرية حول ظروف وملابسات الإطاحة بمسؤولين أمنيين كبار بالمنطقة الأمنية المهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، ليلة الاثنين الماضي، بعدما فجر عميد ممتاز يشتغل بالدائرة الأمنية الرابعة فضائح غير متناهية بالمنطقة، انتهت بإيفادأكمل القراءة »
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