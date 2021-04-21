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بانوراما

نصائح لحفظ التوابل  

منذ يوم واحد
يجهل الكثير من الأشخاص الطريقة الصحيحة لحفظ  التوابل مدة  طويلة، والطريقة الصحيحة لتظل  محافظة على رائحتها، سيما أنه غالبا  ما يتم  اقتناؤها  خلال رمضان بكميات  كبيرة. ومن بين أفضل الطرق لتخزين التوابل، وضعها في المجمد، ما يمكن من إطالة صلاحيتها لأطول فترة ممكنة. ويؤكد الاختصاصيون أن تلك الطريقة مناسبة لحفظ الكميات الكبيرة من التوابل التي يتم استهلاكهاأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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