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حوادث

برلمــاني سابـق ضمــن المتـابعين في ملف “بلانات الشينوا”

منذ يوم واحد
يمثل 15 شخصا، بينهم امرأة وبرلماني سابق، غدا (الثلاثاء)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لمحاكمتهم، في حالة سراح مؤقت، على خلفية ملف “بلانات الشينوا”، بعد إحالة ملفهم على الغرفة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية. ويتابع البرلماني السابق عن دائرة غفساي قرية با محمد، من حزبأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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