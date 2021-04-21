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الرشوة والمخدرات تطيح بـ 13 دركيا

منذ 3 ساعات
أودعوا سجن العرجات بعد أن كشفت التحقيقات مساعدتهم بارونات تهريب دولي أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بإيداع 13 دركيا من رتب مختلفة رهن الجناح العسكري بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، استنادا إلى الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، القاضي باستنطاقهمأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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