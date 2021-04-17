نصائح مع الزغاري

الشباكية

لا تخلو موائد الإفطار المغربية من مادة “الشباكية”، التي تعتبر من الحلويات المرتبطة بالشهر الفضيل، إلا أن لها أضرارا صحية. ويعتمد تحضير “الشباكية” على الدقيق الأبيض ثم يتم قليها في الزيت ووضعها في العسل، الذي غالبا ما يكون من نوعية غنية بالسكر ما يجعلها مادة غذائية غير صحية، سيما أنها تكون غنية بالدهنيات غير الصحية والسكريات. ولهذا ينصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على أوزانهم. ويؤدي تناول “الشباكية” إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا رفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، لهذا فإنه سواء الأشخاص الذين لا يعانون أمراضا أو مرضى السكري، ينبغي عليهم تناولها بتحفظ كبير.

عصير البرتقال

لا أنصح بشرب العصائر خلال الشهر الفضيل وضمنها عصير البرتقال، إذ من الأفضل تناول الفاكهة طازجة حتى تتم الاستفادة من قيمتها الغذائية. ويؤدي تحضير عصير البرتقال إلى استعمال أكثر من حبة واحدة، ما يعني تناول السكريات الموجودة في أربع أو خمس حبات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وعدم الاستفادة من الألياف الغذائية للفاكهة بسبب طحنها.

ورغم أن عصير البرتقال يحتوي على منافع غذائية، إلا أن كل أنواع الأغذية التي تكون عبارة عن سائل تكون سرعة امتصاصها أكبر من قبل الجهاز الهضمي، وبالتالي ترفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع.

السمك

يعتبر السمك بكل أنواعه من أفضل المواد الغذائية التي ينبغي تناولها خلال رمضان، خاصة أنها غنية بالدهنيات الجيدة منها “أوميغا 3” وعناصر غذائية أخرى مثل فيتامين “د”، إلى جانب أنها تساعد على توازن نسبة الدهون غير الصحية التي نتناولها. ولهذا ينصح بتناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا خلال وجبة الإفطار مع الحرص ألا تكون مقلية، لأنها بذلك ستفقد قيمتها الغذائية، بل يتم طهوها في الفرن أو مشوية أو على شكل “طاجين”.

أمينة كندي

لطفي الزغاري: دكتور مختص في مجال التغذية والرياضة