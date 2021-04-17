الشابي للاعبين: الانضباط أولا

المعد البدني بن ونيس استهل عمله أمس واجتماع مصغر مع بكاري وأبوشروان

شدد لسعد الشابي، المدرب الجديد للرجاء الرياضي، في أول حديث إلى لاعبيه، أول أمس (الثلاثاء)، على الالتزام في التداريب والانضباط، مطالبا إياهم بالتركيز على التداريب، لأنها السبيل الوحيد لنيل الرسمية في المباريات.

وأكد الشابي أنه يولي أهمية كبيرة للتداريب وانضباط اللاعبين، من أجل نيل الرسمية في المباريات، إلى جانب مستوى اللاعب خلال المواجهات، ومدى التزامه بتعاليم المدرب التكتيكية.

ونوه الشابي بإمكانيات لاعبي الرجاء، وقال إن الفريق يتوفر على مواهب ونجوم كبيرة، لكنه يجب إظهار ذلك للجماهير ولباقي المنافسين، وتحقيق الألقاب التي تنتظرها كل مكونات النادي.

وعقد الشابي أيضا في اليوم نفسه، اجتماعا مصغرا مع مساعديه هشام أبوشروان ومحمد بكاري، قبل قيادتهما للحصة التدريبية لأول أمس (الثلاثاء)، فيما أشرف المدرب الجديد بنفسه على حصة أمس (الأربعاء)، استعدادا لمباراة المغرب التطواني، غدا (الجمعة)، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.

من جهته، التحق عمر بن ونيس، المعد البدني الجديد للرجاء، أمس (الأربعاء) بالتداريب، بطلب من المدرب الشابي، الذي أصر على الاعتماد عليه ضمن طاقمه التقني.

وسبق لبن ونيس العمل أستاذا للتربية البدنية، وحاصل على دبلوم «كاف أ» للتدريب، وماستر في الإعداد البدني.

وسيكون بن ونيس مطالبا بالعمل مع لاعبي الرجاء على تقوية لياقتهم البدنية، التي أثارت جدلا وسط الجماهير، أخيرا.

العقيد درغام