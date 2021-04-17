9 ملايير و340 مليونا فائض بجامعة القوى

سجلت الجامعة الملكية لألعاب القوى، فائضا ماليا بقيمة تسعة ملايير و340 مليونا، حسبما كشفه التقرير المالي للموسم الرياضي الماضي، المعلن عنه خلال الجمع العام الأخير. وكشف التقرير المالي لجامعة الكرة لموسم 2018 – 2019، مصاريف بقيمة 8 ملايير و880 مليونا، ضمنها ملياران و720 مليونا خصصت لتكوين العدائين، وثلاثة ملايير و280 مليونا لدعم الجمعيات والأندية الرياضية، و160 مليونا لمحاربة المنشطات، ومليار و500 مليون خصصت للمشاركة في التظاهرات الدولية، ضمنها مليار و100 ملايين وزعت على شكل منح للعدائين، إضافة إلى مليار و220 مليونا، عبارة عن تحملات إدارية وأجور العاملين بالجامعة.

وبخصوص التقرير المالي للموسم الماضي، بلغت تحملات الاستغلال أربعة ملايير و870 مليون سنتيم، ضمنها ملياران و330 مليونا لتكوين العدائين، ومليار و170 مليونا لدعم الجمعيات الرياضية، و40 مليونا لمحاربة المنشطات، و90 مليونا للمشاركة في الملتقيات الدولية، منها 60 مليونا عبارة عن منح للعدائين، ومليار و240 مليونا صرفت على شكل تحملات إدارية.

وبخصوص مداخيل جامعة القوى في موسم 2018-2019، فبلغت تسعة ملايير و770 مليون سنتيم، منها ثمانية ملايير و740 مليونا مساهمة الدولة، ومليار و40 مليونا مساهمة الشركاء، في الوقت الذي بلغت مداخيل الموسم الماضي ثمانية ملايير و550 مليونا، منها ثمانية ملايير و20 مليونا مساهمة الدولة، و530 مليونا مساهمة الشركاء.

وسجلت وضعية الخزينة زيادة بنسبة 143 في المائة، بعد أن بلغت تسعة ملايير و340 مليونا الموسم الماضي، مقابل ثلاثة ملايير و850 مليونا، خلال موسم 2018-2019.

صلاح الدين محسن