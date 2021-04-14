“وحمة” تكشف مفاجأة في حفل زفاف

اكتشفت امرأة في حفل زفاف ابنها في الصين، أن زوجته المستقبلية كانت في الواقع ابنتها المفقودة منذ زمن طويل.

وخلال الحدث، الذي أقيم في مدينة سوتشو الصينية، لاحظت والدة العريس على يد خطيبته وحمة تشبه تماما تلك التي كانت لدى ابنتها، التي فقدت عندما كانت صغيرة، وانقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت.

واقتربت “الحماة” من والدي العروس لمعرفة ما إذا كانت الشابة قد تم تبنيها، وصدم السؤال الزوجين، لأن هذا كان سرا احتفظا به لسنوات في العائلة، وتبين أن العروس وقع تبنيها بالفعل منذ حوالي 20 عاما، عندما عثر عليها قرب الطريق. يشار إلى أنه وقع إتمام مراسم حفل الزفاف بعد أن أكدت الأم أنها تبنت ابنها وأنها فعلت ذلك بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها، ما يعني عدم وجود أي علاقة قرابة بين الزوجين.

إيطالي يستأجر رجلا لشل خطيبته

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها أحبطت خطة “رهيبة” بعد القبض على رجل كان يريد شل خطيبته السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على يد رجل آخر. وجند الرجل أحد الأشخاص لهذه الغاية عبر شبكة الأنترنت المظلم (دارك ويب).

ووضع الرجل وهو خبير معلوماتي في الأربعينات من العمر يعمل في شركة كبيرة، قيد الإقامة الجبرية واتهم بمحاولة إلحاق أذى جسدي جسيم وممارسة مضايقات. وخطط للعملية “بأدق تفاصيلها”، وكان يسعى لجعل خطيبته السابقة مشلولة على كرسي متحرك.

ووافق على دفع “مبلغ كبير” من عملة بيتكوين المشفرة للرجل، الذي جنده ودفع له سلفة مالية لهذه الغاية، وفق الشرطة. وذكرت وكالة الصحافة الإيطالية (آجي) استنادا إلى وثائق قضائية، أن الرجل المأجور كان سيتلقى مبلغا يقرب من 10 آلاف أورو.

مرشح يبدأ حملته الانتخابية من نعش

أطلق مرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك، حملته الانتخابية، بطريقة غريبة، حيث بدأ بالترويج لبرنامجه الانتخابي من داخل نعش.

وقال كارلوس مايورغا، المرشح البرلماني عن حزب “إنكوينترو سوليداريو” في ولاية شيواوا شمال المكسيك، إنه يعبّر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب “لا مبالاة” السياسيين.

ويهدف مايورغا لتسليط الضوء على الأرواح التي تزهق بالآلاف في البلاد جرّاء جائحة كوفيد-19، وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

ووصل مايورغا داخل نعش باللون الذهبي إلى تجمع انتخابي على جسر حدودي بين مدينة سيوداد خواريث الحدودية وإل باسو بولاية تكساس الأمريكية.