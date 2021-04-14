مغربي ينتفض على العنصرية بفرنسا

انتفض عمران لوزا، لاعب نانت الفرنسي، المغربي الأصل والحامل للجنسية الفرنسية، على العنصرية التي يتعرض لها في الملاعب في الآونة الأخيرة، والتي تجاوزت كل الحدود حسب رأيه. وأكد لوزا في تصريحات صحافية، أنه لم يعد يحتمل، وقرر اللجوء للقضاء لرد الاعتبار والقضاء على الظاهرة، التي باتت تسيء للرياضة.

وكشف لوزا في حوار مع قناة “رم س” أنه ليس من الطبيعي، أن يحمل الإنسان كمية من الحقد لأخيه الإنسان الذي يتنفس معه الهواء ذاته، وقال” توصلت بالعديد من الرسائل من شخص بعينه. في البداية لم أعر الموضوع أي اهتمام، لكنه اليوم تجاوز كل الحدود، لذلك قررت اللجوء إلى القضاء”.

وحسب مصادر صحافية فرنسية، فإن الشخص المقصود، زميل للاعب المغربي في نانت لم يتوان عن إظهار حقده للاعبين الأجانب داخل الفريق، وظل يطارد لوزا منذ التحاقه بالمجموعة، بالتقليل من شخصه سواء إنسانا أو لاعبا.

وأظهر لوزا لمعدي ومقدمي البرنامج، نموذجا من الرسائل التي ما فتئ يتوصل بها، ومازال يحتفظ بها والتي سيستخدمها في القضية، التي سيرفعها ضد هذا الشخص.

ويعد عمران لوزا، مواليد ( 5 يناير 1999) من المواهب الصاعدة بالدوري الفرنسي، اختار حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، عوض فرنسا بعد تفكير دام شهورا.

وجاء اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 سنة تمثيل المنتخب المغربي عوض الديوك، بعدما خرج من حسابات المدرب ديدي ديشامب.

نور الدين الكرف