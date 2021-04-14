تفكيـك شبكـة للدعـارة بفـاس

الأمن اعتقل 18 شخصا ومن بين الموقوفين أمني وجندي ومعلم و8 فتيات

فككت المصالح الأمنية بفاس، أكبر شبكة للدعارة يديرها زوجان فتحا شققا بالمدينة في وجه زبناء لممارسة الجنس وإقامة الليالي الحمراء، مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب المدة والتوقيت والموقع، قبل مداهمة تلك الأوكار الجمعة الماضي بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

واعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في توقيت متزامن 18 شخصا من الجنسين، متلبسين بعد مداهمة 6 شقق مفروشة ومجهزة لاستقبال زبناء اللذة، بحي الأطلس بمقاطعة أكدال وبطريق صفرو بمقاطعة سايس وبدوار سباطي بمحيط المدينة، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية.

ويوجد بين المعتقلين جندي بثكنة عسكرية وحارس أمن يعمل في إطار الدعم وأستاذ متعاقد، وبينهم 8 نساء كلهن محترفات للدعارة، وكن يقضين ليلتهن مع ذكور مقابل مبالغ مالية مختلفة يحصل الزوجان على حصتهما منها، بعد الاتفاق المسبق على ذلك، باستعمال الوسائل التقنية الحديثة خاصة الهاتف.

وحجزت عناصر الأمن بتلك الشقق، مشروبات كحول من أنواع مختلفة وعوازل طبية ومناديل ورقية، ومبالغ مالية مهمة حصلتها النساء من زبنائهن في انتظار اقتسامها مع الزوجين المديرين لتلك المواخير، التي فتحاها لزيادة مدخولهما مستغلين الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا.

وتدخلت الشرطة القضائية بالأحياء الثلاثة واقتحمت الشقق بشكل متزامن، للحيلولة دون أي اتصال قد يفشل هذه العملية النوعية، ما مكن من إيقاف المعنيين في حالة تلبس بعد أيام استغرقتها عملية المراقبة وتعقب مختلف الأنشطة المشبوهة للزوجين اللذين يسيران تلك الأوكار وينشطان في القوادة والدعارة.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة، عن مختلف خيوط هذه الشبكة وكيفية استقطاب الزوجين لفتيات من مختلف الأعمار، خاصة صغيرات السن الجميلات، يضعاهن رهن إشارة زبناء، إذ ربطا علاقات وطيدة مع مومسات وقوادات لاستقطابهن مقابل مبالغ مالية وإغراءات تستفيد منها حتى الفتيات المستقطبات.

واستغل الزوجان ظروف فتيات خاصة لحاجتهن الماسة إلى المال بفعل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعشنها جراء فقدانهن الشغل بسبب انتشار الفيروس، للتغرير بهن وإغرائهن بالمال لوضعهن رهن إشارة الزبناء لممارسة البغاء والدعارة، إذ اتضح أن ذاكرة هواتفهما تضم عشرات أرقام فتيات موضوعات رهن إشارة الباحثين عن اللذة.

حميد الأبيض (فاس)