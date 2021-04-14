نفوق قطيع أغنام في حادثة

تسببت سيارة خفيفة في نفوق تسعة أغنام في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين شيشاوة والشماعية، الخميس الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن سائق السيارة، الذي كان قادما من شيشاوة، لم ينتبه إلى أحد الرعاة عندما كان يهم بقطع الطريق رفقة أغنامه وتسبب في دهسه ومعه عدد منها، وهو ما نتج عنه نفوق تسعة منها على الفور وإصابة الراعي بجروح خفيفة. وقال مصدر أمني إن الحادثة وقعت على بعد حوالي كيلومترين من مركز الشماعية في اتجاه شيشاوة، مشيرا إلى أن ضعف الإنارة ساهم بدوره في هذه الحادثة التي لم تخلف خسائر بشرية لحسن الحظ. وأفاد المصدر نفسه أن السيارة وهي من نوع «أوبيل» سوداء اللون نجت من الانقلاب بعدما زاغت عن الطريق، بسبب قوة الاصطدام مع قطيع الأغنام. وفور إشعارها بالحادث انتقلت عناصر السلطة المحلية ومعها فرقة من الدرك الملكي إلى مكان وقوعه، للقيام بالإجراءات المطلوبة.

حسن الرفيق (آسفي)