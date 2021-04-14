وعود بحل أزمة وجدة

النتائج الإيجابية لن تمنع إلترا «بريغاد» من المطالبة برحيل هوار

تلقى مولودية وجدة، وعودا من والي الجهة، لمساعدته على تجاوزه أزمته المالية، والبحث عن موارد مالية قارية، خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع الذي عقده الطرفان، الجمعة الماضي، عن التزام الولاية بالمساهمة في إنشاء أكاديمية خاصة بالفريق، إضافة إلى المساهمة في حل الأزمة المالية الحالية.

وفي انتظار الشروع في تطبيق الاتفاق، صرف محمد هوار، رئيس الفريق ونائبه، جزءا من مستحقات اللاعبين، أملا في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي موضوع آخر، طالب إلترا “بريغاد”، المساند للمولودية الوجدية، محمد هوار، رئيس الفريق بالرحيل، بعد أن فشل في تدبير المرحلة.

وأصدر الفصيل، الخميس الماضي، بلاغا يفضح من خلاله تصرفات الرئيس مع اللاعبين وفشله في تدبير المرحلة، مبرزا أن هوار يغلق هاتفه في وجه الطاقم التقني واللاعبين كلما تعلق الأمر بالمستحقات، وهو ما جعلهم يضربون عن التداريب في العديد من المناسبات، دون التوصل لأي حل.

وأوضح بيان المجموعة أن رئيس الفريق مطالب بتحمل مسؤوليته، أو المغادرة بعد أن فشل في تصحيح الأخطاء، لأنه لم يتعظ خلال ثلاث سنوات، التي قاد فيها سندباد الشرق.

ن. ك