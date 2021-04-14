“كاف” تطلق منافسة جديدة

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تنظيم بطولة مدرسية على الصعيد القاري، بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد الكونغولي لكرة القدم، خاصة بتنظيم تظاهرة مدرسية، تحت رعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعهد باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية، بتوسيع قاعدة هذه التظاهرة، لتشمل جميع مناطق «كاف»، ودعم تنفيذ البطولة الإفريقية الجديدة للمدارس، مشيرا إلى أنه سيطلق المشروع ، الذي يعتمد على تنظيم بطولات كرة القدم في المدارس، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يمتد إلى المناطق الست، وحتى مرحلة النهائيات القارية.

وأوضح موتسيبي خلال حفل توقيع بروتوكول بين “فيفا” والاتحاد الكونغولي، أن المنافسة بين المدارس يجب أن تعمل على تحسين الحياة وغرس القيم الإيجابية لدى الشباب، وتعزيز الصحة ودعم التماسك الاجتماعي، من خلال دمج ممارسة كرة القدم في المناهج الدراسية.

وقال موتسيبي إن إحراز تقدم في إفريقيا، يحتاج إلى إنشاء شراكات، من شأنها تسريع النمو وإنشاء الهياكل على مستوى الشباب، مع التركيز بشكل خاص على المدارس، بحكم أن كرة القدم هي الرياضة الأولى في إفريقيا، ويمكنها أن تحدث فرصا في القارة الإفريقية، التي تواجه العديد من التحديات.

صلاح الدين محسن