البيضاء الذكية دون “ويفي”!

مكتب دراسات وجد صعوبة في الربط بالأنترنيت بقاعة الولاية فلجأ إلى وسائله “الخاصة”

شعر مسؤولو جماعة البيضاء، أو ما يطلق عليها المدينة الذكية، بحرج كبير، أول أمس (الخميس)، حين لجأت أطر مكتب دراسات (مكلف بإحصاء الممتلكات)، إلى وسائلها الخاصة للربط بالأنترنيت، بعد أن اكتشف الجميع أن قاعة الاجتماعات الكبرى غير مرتبطة بـ”الويفي”.

وحاول مدير المكتب، عبثا، البحث عن نافذة للربط بالأنترنيت وسط القاعة الكبيرة لولاية البيضاء، من أجل عرض تقرير حول نتائج إحصاء وتثمين ممتلكات وعقارات المدينة، قبل أن يهمس له موظف في أذنه، ويخبره أنه لا يوجد “الويفي”، ابتسم المدير وفتح نافذة “4 جي” في هاتفه النقال الشخصي وربطها بحاسوبه المحمول.

وتابع أعضاء لجنة التعمير والبيئة، التي عقدت اجتماعا للاطلاع على خلاصات التقرير ومناقشته، باستغراب ما يحدث أمامهم، وهم يعرفون أن جماعة البيضاء لها برنامج “طموح” في جعل عاصمة المال والأعمال والقطب الاقتصادي أذكى مدينة في إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض والمتوسط، كما يعرفون الملايين “الصحيحة”، التي صرفت على هذا المشروع والملتقيات السنوية، التي نظمت من أجله في خمس سنوات الماضية.

لكن في أول امتحان أمام المدينة الذكية، اكتشف الأعضاء أن قاعة اجتماعات تنظم فيها أغلب أنشطة اللجان ودورات المجلس وباقي الاجتماعات، التي تقرر في مصير 5 ملايين بيضاوي، لا تتوفر على ربط بـ”الويفي”.

وقال عضو حضر اجتماع لجنة التعمير إنه من حسن الحظ لم يحضر للاجتماع سوى ثمانية أعضاء من أصل 147 عضوا يشكلون مجلس المدينة، ثلاثة منهم أعضاء اللجنة، والباقي خارجها. وعرض مدير مكتب الدراسات، الذي كان مرفوقا بمدير شركة البيضاء للتراث، التي أشرفت على مشروع الإحصاء والتثمين في مدة تجاوزت سنة ونصف السنة، تقريرا أوليا حول عمليات إحصاء ممتلكات وعقارات الجماعة التي ظلت لسنوات عرضة للإهمال والضياع والاستغلال الفاحش من قبل الغير، في وقت تعاني المدينة ضعفا في الموارد والمداخيل، وتلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل سد العجز في النفقات الإجبارية وتمويل المشاريع والبرامج.

وكشف الاجتماع عن خلاف بين الجماعة التي أكدت أن لائحة الممتلكات غير نهائية، وتتطلب مزيدا من التدقيق والبحث والتصنيف، وبين المكتب المشرف على الإحصاء، الذي قال إنه انتهى من عمله وفق المنهجية التي التزم بها منذ البداية.

وفي مرحلة أولية، أحصى مكتب الدراسات ما مجموعه 15 ألف ملك للجماعة، يتوزع بين عقارات فارغة، وبين ممتلكات وفيلات ونواد رياضية ومساكن ومحلات تجارية بأسواق، إذ قدرت القيمة المالية لكل هذه الممتلكات بـ 2.9 مليار درهم.

وظهر من خلال الاجتماع أن شركة البيضاء للتراث بذلت مجهودا كبيرا منذ 2019 للوصول إلى هذه النتيجة، إذ لم يسبق أن أعدت جماعة البيضاء عملا منهجيا وميدانيا بهذا الحجم، بتعاون مع المحافظة العقارية والوكالة الحضرية ووزارة الداخلية وباقي المتدخلين الآخرين، الذين قدموا يد المساعدة، رغم ضعف الموارد المالية المرصودة لهذا العمل.

يوسف الساكت