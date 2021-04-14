خمسة عدائين يشاركون في مونديال الشباب

الاتحاد العربي يراسل الجامعة بشأن المشاركة في البطولة العربية للكبار

حقق خمسة عدائين من المنتخب الوطني لألعاب القوى، الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم للشباب، المقرر إجراؤها بكينيا في غشت المقبل.

وتمكن ثلاثة عدائين من تحقيق الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم المذكورة، في سباق 1500 متر، ويتعلق الأمر بطه الراوين بعد قطعه مسافة السباق في ثلاث دقائق و44 ثانية وجزء واحد من المائة، ونور الدين كرودي، الذي سجل ثلاث دقائق و44 ثانية و32 جزءا من المائة، وحمزة بوشليخ بتسجيله ثلاث دقائق و46 ثانية و22 جزءا من المائة.

واستطاع ياسين لعرج، حجز بطاقة المشاركة في بطولة العالم للشباب، في مسابقة 3 آلاف متر، بقطعه مسافة السباق في 8 دقائق و13 ثانية و41 جزءا من المائة، في الوقت الذي ظفر فيه سعد هينتي ببطاقة المشاركة في مونديال الشباب، في مسافة 400 متر حواجز، بقطعه السباق في 51 ثانية و97 جزءا من المائة.

وشارك العداؤون الخمسة في السباقات المنظمة، من قبل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، والتي تندرج ضمن المنافسات، التي تجريها الإدارة التقنية الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالنظر إلى الإكراهات التي تواجهها الرياضة العالمية، بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

من جهة ثانية، توصلت جامعة القوى بطلب من الاتحاد العربي للعبة، للمشاركة في البطولة العربية للكبار ذكورا وإناثا، المقرر إجراؤها بملعب رادس بتونس، خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 يونيو المقبل.

وينتظر الاتحاد العربي ردا من جميع الاتحادات المحلية لألعاب القوى، قبل الحسم في تنظيم هذه التظاهرة، إذ يسعى إلى المساهمة في مشاركة أكبر عدد من العدائين العرب، في الألعاب الأولمبية المقبلة، بتحقيق الحد الأدنى للمشاركة فيها، بالنسبة إلى العدائين، الذين لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

صلاح الدين محسن