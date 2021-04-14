فوز بالقلم لأطلس 05

قضت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهزيمة أمجاد تارودانت أمام أطلس 05 للفقيه بن صالح بثلاثة أهداف لصفر، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وأعلنت اللجنة التأديبية أن القرار اتخذ بناء على الاعتراض الذي تقدم به أطلس 05 ضد الفريق الروداني، بسبب عدم احترامه مذكرة الجامعة، التي تلزم جميع أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، بتسجيل أربع لاعبات على الأقل، يقل عمرهن 21 سنة.

ومنحت اللجنة التأديبية نقط الفوز للمباراة لفريق أطلس 05، الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة، بعد أن سجل خمسة انتصارات، مقابل خمس هزائم، علما أنها كانت المباراة الوحيدة، التي تعادل فيها الفريق دون أهداف.

وتواجه البطولة الاحترافية النسوية، العديد من المشاكل، بسبب الصعوبات التي واجهت الأندية في تسجيل اللاعبات، ما ساهم في تقديم بعضها اعتراضات على منافسيها.

ص. م